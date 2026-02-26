«Продимекс» завершил сезон с рекордными 700 тыс. тонн сахара и готовится к весеннему севу

Агропредприятия ГК «Продимекс» в Центральном Черноземье ведут плановую подготовку к новому сельскохозяйственному сезону. Состояние озимой пшеницы в регионе не вызывает опасений: высота снежного покрова в Воронежской области составляет от 10 см на юге до 35 см на севере, а критических отрицательных температур, способных повлиять на посевы, не наблюдалось. Во второй декаде февраля стартует мониторинг состояния озимых методом отбора монолитов для анализа в лаборатории ФГБУ «Россельхозцентр», где определят жизнеспособность растений и содержание сахаров.

Фото: ГК Продимекс

Обеспечена полная контрактация всех необходимых для весенней кампании материалов — семян, средств защиты растений и минеральных удобрений. Поставки на склады предприятий идут по графику, параллельно ведется проверка посевных качеств семян собственного производства, которые соответствуют всем установленным нормам. Активно ремонтируется сельскохозяйственная техника, на склады поступают запчасти для планового ремонта.

Продолжится развитие собственной геоинформационной системы «ГИС Продимекс Агро», ключевые задачи которой — «повышение эффективности управления земельным банком, оперативный контроль качества полевых работ и расхода материальных ресурсов, а также автоматизация формирования данных для бухгалтерского учета». Эта системная работа, как отмечают в компании, напрямую влияет на качество принимаемых решений и способствует достижению стабильно высоких результатов в течение всего производственного цикла.

Заводы ГК в Воронежской области успешно завершили сезон переработки. В 2025 году предприятия переработали более 4,8 млн тонн свеклы и выработали 700 тыс. тонн сахара при дигестии 16,9%. Годом ранее было переработано 4,2 млн тонн свеклы и произведено 670 тыс. тонн сахара. На заводах начался межсезонный ремонт. На «Лискисахаре» модернизируют продуктовый цех с установкой центрифуг, а на Ольховатском сахарном комбинате продолжается модернизация завода по дешугаризации мелассы для увеличения производительности.

«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.