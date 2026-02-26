Жалобы петербуржцев на работу крематория для животных дошли до уголовного дела

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге из-за выбросов токсичных веществ в атмосферу во время работы крематория для животных. На деятельность учреждения жалуются жители Кировского и Красносельского районов.

Как сообщили в информационном центре Следственного комитета России, в приемную главы ведомства Александра Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте» обратилась петербурженка с жалобой на нарушение прав жителей двух районов на благоприятную окружающую среду. Крематорий для животных работает более десяти лет, в результате его деятельности в атмосферу попадают токсичные вещества. Петербуржцы считают, что присвоенный предприятию второй класс опасности не соответствует фактически производимым работам. Петербурженка в обращении также сослалась на несанкционированное складирование биологических отходов.

Следствие возбудило дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Сотрудники ведомства запросили необходимые документы, осмотрели место происшествия. Для изучения проблемы назначены судебные экспертизы. Господин Бастрыкин потребовал подготовить доклад о ходе расследования дела.

Татьяна Титаева