Зарубежные СМИ: Что известно о вторжении катера США в воды Кубы?

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл огонь. Четыре человека погибли, есть раненные. При этом власти острова признали, что нападавшие — уроженцы латиноамериканских стран. Они якобы готовили теракт. На берегу также задержан пособник, который должен был встретить группу. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон проведет собственное расследование, так как должен перепроверить информацию, полученную от Гаваны. Был ли связан этот террористический десант с правительством США? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больница “Арнальдо Милиан Кастро", куда привезли пострадавших при вторжении катера США в воды Кубы

Фото: Norlys Perez / Reuters Больница “Арнальдо Милиан Кастро", куда привезли пострадавших при вторжении катера США в воды Кубы

Фото: Norlys Perez / Reuters

Скоростной катер с номерами, зарегистрированными во Флориде, вошел в канал Эль-Пино утром 25 февраля. Кубинские пограничники попытались задержать нарушителей, но с лодки по ним открыли огонь. Завязалась перестрелка. Был ранен командир патрульной службы. Местное издание Tribuna пишет, что всего на борту находились 10 человек. У них был внушительный арсенал: штурмовые винтовки, короткоствольное оружие, оптические прицелы, бронежилеты, коктейли Молотова и тому подобное. В результате штурма четыре человека были ликвидированы, остальные ранены. Все задержанные являются кубинцами, проживающими в США. МВД опубликовало их имена. У всех криминальное прошлое. Мужчины признались, что направлялись на родину, чтобы устроить теракты.

«Перестрелки в открытом море крайне необычны»,— прокомментировал инцидент госекретарь Марко Рубио. Он заявил, что администрация США к этому нападению непричастна, но проведет собственное расследование. Газета The New York Times уточняет, что в этой атаке не участвовали суда ВМС США или Береговой охраны. Только одно американское гражданское судно. По информации газеты, катер направлялся на Кубу, чтобы эвакуировать от туда родственников налетчиков.

Reuters отмечает, что атака произошла на фоне усиления давления Штатов на правительство острова. Выходцы с Кубы сосредоточены в основном в Майами и они, якобы, давно мечтают свергнуть власть в Гаване. В 1960-е ЦРУ активно использовало эти радикальные группы. Самая крупная операция по свержению Фиделя Кастро была организована в 1961 году в заливе Свиней, но оказалась провальной. После информация о заговорах стала появляться все реже. А на новое нападение эмигрантов могла вдохновить нефтяная блокада Кубы и образ слабого правителя страны. При этом президент Мигель Диас-Канель никак не прокомментировал морской инцидент.