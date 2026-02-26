Доходы бюджета Казани в 2025 году выросли на 7,2%

Доходы бюджета Казани в 2025 году составили 62,3 млрд рублей — на 7,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на сессии Казанской городской думы.

Доходы бюджета Казани в 2025 году составили 62,3 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из общей суммы 38 млрд рублей составили налоговые и неналоговые доходы. Всего с территории Казани собрано 376,7 млрд рублей налогов — на 26,5 млрд больше, чем в 2024 году. Объем валового территориального продукта оценивается в 1,9 трлн рублей.

Расходы бюджета составили 64,3 млрд рублей, превысив показатель 2024 года на 19%. На социально-культурную сферу пришлось 75% трат — свыше 48 млрд рублей.

Отдельно господин Метшин отметил доходы от наружной рекламы — 360 млн рублей. По этому показателю Казань заняла второе место среди городов-миллионников, уступив Екатеринбургу.

