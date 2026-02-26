Для «Шинника» хотят возвести небольшой стадион на время строительства нового

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко сообщил, что для футболистов ярославского «Шинник» планируют построить стадион меньшей вместимости на период строительства нового спортивного объекта. Его слова, сказанные в эфире «Матч Премьер», приводит портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация нового стадиона

Фото: Правительство Ярославской области Визуализация нового стадиона

Фото: Правительство Ярославской области

«Мы услышали планы по строительству стадиона меньшей вместимости. Для того, чтобы клуб мог играть на нем на период строительства основного стадиона. После того, как новый суперкомплекс будет готов этот новый временный стадион будет продолжать работать в режиме наследия»,— процитировал портал господина Атаманенко.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что новый футбольный стадион «Шинник» хотят построить к 2030 году. Объект на 12 тыс. человек будет на том же месте, где и находится сейчас, и позволит проводить не только матчи Первой Лиги, но и будет соответствовать требованиям Первой Лиги, Российской Премьер Лиги, европейским и международным соревнованиям. Рядом со стадионом расположится офисно-деловой центр банка ПСБ. По словам представителей ФНЛ, там же будет построено жилье. Однако в самом банке сведения о строительстве второго стадиона и жилья опровергли.

«Появившаяся сегодня информация касательно проекта Шинник не соответствует действительности и является недостоверной. В настоящее время ПСБ ведет разработку концепции будущего стадиона. Рассматривается вариант реконструкции или строительства нового современного спортивного объекта. На территории будут расположены общественные пространства и офисы, как ранее было заявлено руководством банка и области. Проект не предусматривает жилую застройку. Информация о подрядчике для разработки проекта также недостоверна. Подрядчик еще не выбран. Как сообщалось ранее, будет проведен открытый конкурс на разработку архитектурной концепции по застройке территории Шинник — лучшие проекты будут представлены общественности на голосование по выбору концепции стадиона»,— сообщили в пресс-службе ПСБ.

Головной офис ПАО «Банк ПСБ» с весны 2025 года зарегистрирован в Ярославле на улице Республиканской, 16. Банк в рамках переезда из Москвы предполагает построить офис и жилой комплекс для своих сотрудников.

Алла Чижова