Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова

В возрасте 87 лет умерла актриса театра и кино Наталья Климова, сообщил ТАСС друг семьи. Он рассказал, что госпожа Климова скончалась 25 февраля, ранее «сильно болела и почти не ходила». Последние годы она вместе с актером Владимиром Заманским жила в Муроме. Наталью Климову похоронят 27 февраля на территории Свято-Воскресенского женского монастыря.

Фото: РИА Новости Наталья Климова

Фото: РИА Новости

Наталья Климова родилась в 1938 году в Москве. Она окончила Школу-студию МХАТ, после чего играла в театре «Современник». Популярность актрисе принесла роль Зои Монроз в фильме «Гиперболоид инженера Гарина» (1965 год), а также роль Снежной королевы в одноименной экранизации сказки 1966 года. В общей сложности она сыграла в десятке фильмов. В начале 1990-х оставила сцену из-за тяжелой формы туберкулеза крови, перенесла четыре операции.