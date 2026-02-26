В Уфе прокуратура проведет проверку из-за неисправного лифта на улице Менделеева
Прокуратура Кировского района Уфы проверит информацию в СМИ о том, что в многоквартирном доме по улице Менделеева неисправная кабина лифта едва не раздавила пассажира.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Как сообщают очевидцы, в доме на улице Менделеева едва не произошел несчастный случай: лифт с двумя людьми в кабине резко поехал вверх с открытыми дверьми в тот момент, когда в нее входил рабочий. Пассажир успел выбежать из лифта и не пострадал. Жители дома утверждают, что в подъезде давно не меняли подъемник.
Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, исполнение законодательства в сфере ЖКХ, оценит действия должностных лиц, ответственных за безопасность лифтового оборудования. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.