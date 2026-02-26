Петербургскому коммерсанту угрожали расправой из-за чужого долга в 30 млн рублей

Коммерческого директора торговой фирмы в Санкт-Петербурге вынуждали заплатить чужой долг в размере 30 млн рублей, угрожая расправой и применением насилия. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья, сообщили в региональном главке МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержанный гражданин одной из стран ближнего зарубежья

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Задержанный гражданин одной из стран ближнего зарубежья

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицейские выяснили, что фигурант вместе с соучастниками требовал от бизнесмена выплатить долг его партнера по бизнесу. Коммерсант отказался решать вопрос по чужой задолженности, тогда злоумышленники стали угрожать ему расправой.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ. При обыске у задержанного изъяли денежные средства и мобильные телефоны. Полиция устанавливает соучастников преступления.

Татьяна Титаева