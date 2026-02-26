Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жителя Оренбурга оштрафовали за съемку последствий атаки БПЛА

Мировой судья Дзержинского района Оренбурга привлек молодого человека к административной ответственности за фотосъемку последствий атаки беспилотника (ст. 7.11 регионального закона об административных правонарушениях). Нарушителю назначен штраф в размере трех тыс. рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Оренбуржья.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На процессе выяснилось, что в декабре 2025 года нарушитель сделал снимки последствий атаки БПЛА в районе ООО «Оренбургский газоперерабатывающий завод» и опубликовал их в мессенджере Telegram. Фотографии позволили установить место и подтвердить повреждение объектов завода. Тем самым молодой человек нарушил установленный в регионе запрет на съемку беспилотников.

Георгий Портнов