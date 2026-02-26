Умерла бывший ректор Поволжского государственного университета сервиса Лидия Ерохина

Вчера, 25 февраля, на 71-м году жизни скончалась доктор экономических наук, профессор, бывший ректор Поволжского государственного университета сервиса в Тольятти Лидия Ерохина. Об этом сообщили в городской администрации.

«Лидия Ивановна была истинным лидером, заложившим традиции и основы Поволжского государственного университета сервиса. Под ее руководством филиал Московского технологического института был преобразован в университет»,— говорится в сообщении.

Лидия Ерохина возглавляла вуз в 1995-2020 годах. Являлась автором более 192 научных и методических работ, подготовила более 20 кандидатов экономических наук и 3 докторов экономических наук. Прощание с ней состоится 27 февраля в 12:00 в Спасо-Преображенском соборе на ул. Революционной, 19 в Тольятти.

Сабрина Самедова