Пилотные номера гостиницы в центре Перми будут готовы в конце марта

Гостиница на ул. Окулова, 4, готова на 45%, сообщает пресс-служба Фонда развития Пермского края. По словам директора ООО «Окулова 4» Ивана Малахова, первые номера отеля будут готовы к концу марта. Сейчас продолжаются работы на всех пяти этажах объекта. В частности, строители занимаются устройством сетей, установкой окон и перегородок номерного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Отмечается, что кровля выполнена на 85%, ведутся работы по укладке финишного покрытия, также выполнен запуск тепла по временной схеме. Строительство гостиницы завершится в 2026 году.

Отель предусматривает обустройство 198 номеров отельного фонда, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, спа- и фитнес-центр. Ожидается, что комплекс сможет ежегодно принимать свыше 27 тыс. гостей. Управлять будущим гостиничным комплексом будет ООО «Азимут Хотелс Компани». Договор был заключен еще в 2019 году. Проект по реконструкции здания бывшего Высшего военного командно-инженерного училища (ВКИУ) в гостиничный четырехзвездочный комплекс реализует ООО «Окулова 4», учредителями которой выступают АО «Корпорация Туризм.РФ» и Фонд развития Пермского края.