В Петербурге задержали предполагаемых вымогателей денег под видом сотрудников ФСБ

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с оперативниками уголовного розыска ГУ МВД задержали предполагаемых участников преступной группы, которая вымогала деньги у предпринимателя, представляясь сотрудниками ФСБ. Об этом сообщили в региональном управлении спецслужбы 26 февраля.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В ходе обысков у подозреваемых изъяли поддельные удостоверения силовых структур, более 10 кг наркотиков, огнестрельное оружие, боеприпасы, наличные деньги и оргтехнику, а также средства связи.

Полиция возбудила уголовные дела о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ). Фигурантов заключили под стражу. Следственные и разыскные мероприятия продолжаются.

Артемий Чулков

