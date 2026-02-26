В Кинеле сотрудник похитил у работодателя 450 тыс. рублей и уехал в другой город

В Кинеле Самарской области сотрудник животноводческого хозяйства похитил у работодателя 450 тыс. руб. и уехал в другой город. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

В полицию обратился директор предприятия, который заявил, что злоумышленник проник ночью в помещение и похитил из тумбочки 450 тыс. руб., подготовленные для бухгалтера на закупку офисной техники.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и проверили на причастность к преступлению сотрудников, привлекавшихся к уголовной ответственности.

«Несмотря на то, что в обзор камеры видеонаблюдения не попадает место временного хранения денежных средств, в ходе изучения записей сотрудники уголовного розыска предположили, что противоправные деяния мог совершить ранее судимый за имущественные преступления 50-летний работник»,— говорится в сообщении полиции.

Оперуполномоченные отправились домой к подозреваемому. Его супруга пояснила полицейским, что муж внезапно уехал в другой город якобы на подработку и перевел 80 тыс. руб. «на хозяйство». Узнав, в чем подозревают мужа, супруга вернула предприятию оставшиеся после раздачи долгов 32 тыс. руб. Оперуполномоченные выехали в рабочую командировку и задержали злоумышленника в соседнем регионе.

«Он подробно рассказал, что, заглянув по служебной надобности несколько раз в тумбочку бухгалтера, увидел деньги и, страдая пагубной зависимостью, не смог совладать с собой. Подозреваемый пообещал возместить потерпевшему ущерб в полном объеме. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,— отметили в ГУ МВД по региону.

Сабрина Самедова