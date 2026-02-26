WSJ: убытки The Washington Post в 2025 году превысили $100 млн

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что газета The Washington Post (WP) в 2025 году понесла убытки более чем на $100 млн. Ранее издание из-за финансовых проблем уже объявило о планах сократить персонал примерно на 30%.

В 2024 году WP потеряла около $100 млн, а в 2023 году убытки составили $77 млн. Аналитики полагают, что WP не может найти устойчивую бизнес-модель в условиях снижения интернет-трафика и меняющихся предпочтений потребителей относительно способов получения новостей и другой информации в интернете.

WSJ цитирует гендиректора WP Джеффа Д’Онофрио, который заявил на одном из совещаний, что с 2022 по 2025 год расходы издания существенно превысили доходы из-за того, что в предыдущие годы компания наняла «сотни сотрудников». Отмечается, что количество опубликованных WP новостных статей с 2020 года сократилось на 42%, а расходы редакции в 2025 году выросли на 16% по сравнению с 2020 годом.

Евгений Хвостик