В Чувашии ввели режим ЧС после атак беспилотников

Накануне в Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации после атак беспилотников в деревне Яуши и Чебоксарах. Соответствующее постановление подписал глава республики Олег Николаев.

Обстановку признали чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера. Режим ЧС установлен с 25 февраля 2026 года до особого распоряжения.

Руководителем ликвидации ЧС назначен министр республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов. Ему поручено определить границы зоны чрезвычайной ситуации.

Властям поручено оказать помощь пострадавшим, провести аварийно-восстановительные работы и выделить средства из резервного фонда.

