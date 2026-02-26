В Самарской области ввели в эксплуатацию 143 тысячи квадратных метров жилья в январе
На территории Самарской области в январе этого года сдали в эксплуатацию 143 тыс. кв. м жилых помещений, что на 29% больше показателя за январь 2025 года. Соответствующая информация опубликована на сайте единой информационной системы жилищного строительства.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Большая часть введенного жилья пришлась на индивидуальные дома — 113 тыс. кв. м (+10%). В многоквартирных домах сдали 30 тыс. кв. м (+254%).