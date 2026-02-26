Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО уменьшилась на 22% в 2025 году

По итогам 2025 года чистая прибыль «Ростелекома» (MOEX: RTKM) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 22%, до 18,715 млрд руб. Финансовые результаты компании содержатся в опубликованном отчете.

Выручка компании по сравнению с 2024 годом выросла на 12% — до 872,79 млрд руб. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) достиг 331,048 млрд руб., увеличившись на 9%. Капитальные вложения снизились на 12%, до 158,039 млрд руб. (18,1% от выручки), чистый долг вырос на 4%, до 689,637 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 37,9% против 38,8% за 2024 год.

В четвертом квартале чистая прибыль «Ростелекома» составила 0,2 млрд руб. против чистой прибыли 4,7 млрд руб. в аналогичном периоде 2024 года. Выручка по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года увеличилась на 16%, до 270,5 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 19%, до 95,3 млрд руб., капитальные вложения снизились на 21%, до 51,6 млрд руб. (19,1% от выручки). Рентабельность компании по OIBDA выросла на 0,9 процентного пункта, до 35,2%.