В Екатеринбурге задержали несовершеннолетних членов неонацистской ячейки

В ходе спецоперации правоохранительные органы утром в Екатеринбурге задержали лидера и четырех участников праворадикальной экстремистской ячейки, сообщил «Ъ-Урал» источник в правоохранительных органах. Все задержанные являются несовершеннолетними — им от 14 до 16 лет.

«По местам проживания неонацистов проведены осмотры, изъяты предметы, свидетельствующие о проведении ими нападений на жителей нескольких районов Екатеринбурга с целью причинения вреда жизни и здоровью жертв. В основе нападений лежала идеология ненависти к представителям других религий и национальностей»,— сказано в сообщении. У них изъяли пистолеты и боеприпасы, кастеты, ножи и другие предметы. По данным источника, члены ячейки расклеивали на улицах агитки с изображением нацисткой символики и соответствующими лозунгами.

В настоящее время со всеми участниками экстремистской группировки проводятся необходимые оперативные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ирина Пичурина