Директора ЧОП, охранявшего школу в Александровске, отправили под домашний арест

СУ СКР по Пермскому краю в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство малолетнего ученика школы Александровска предъявлено обвинение директору частного охранного предприятия. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем тяжкий вред здоровью человека. По данным портала Properm.ru, фигурантом является директор и совладелец ЧОП «Держава» Александр Рыкачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Следствием установлено, что между подконтрольным обвиняемому охранным предприятием и школой заключен договор на оказание услуг по охране. При этом один из охранников с ведома директора ненадлежащим образом выполнял свои обязанности — в частности, не использовал на постоянной основе ручной металлоискатель. В результате один из учеников пронес в школу ножи, одним из которых ранил одноклассника. Следователем СУ СКР обвиняемый задержан, и судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время в офисе компании фигуранта проведен обыск, изъята интересующая следствие документация. Допрашиваются свидетели и иные лица, обладающие значимой для следствия информацией.

ЧП, в результате которого тяжело пострадал несовершеннолетний, произошло утром 19 февраля. Вооружившись ножом, ученик школы нанес своему знакомому удары по телу и шее. Трагедия произошла на лестничном марше здания образовательного учреждения между вторым и третьим этажом. Нападавшего обезоружили учителя, которые также оказали первую помощь потерпевшему. Злоумышленник был передан сотрудникам МВД, а раненый после стабилизации состояния был доставлен в Березники. После операции его вертолетом санавиации отправили в Пермь.