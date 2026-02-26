В Альметьевске задержали троих студентов техникумов в возрасте от 18 до 19 лет, их подозревают в незаконных операциях с банковскими картами. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

В Альметьевске завели уголовное дело на группу дропперов

По версии следствия, один из задержанных поставлял банковские карты кураторам, находящимся за рубежом. Двое других подыскивали граждан, которые за небольшое вознаграждение соглашались передавать свои карты третьим лицам.

Установлено, что 15-летней жительнице Альметьевска один из фигурантов предложил передать ему карту, заплатив ей 500 руб. Позже он перепродал ее за 6 тыс. руб. С ноября прошлого года через этот счет прошел 1 млн руб. Жертвами мошенников стали жители Мурманской, Кировской и Тверской областей, а также Ставропольского края, перечислившие свои сбережения на эту карту.

Подозреваемые признали вину. Двое арестованы на два месяца, одному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один объявлен в розыск.

Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Анна Кайдалова