Семья для каждого

С 2024 года в Нижегородской области реализуется концепция «Единая модель помощи детям». Ее суть в том, чтобы усовершенствовать систему профилактики социального сиротства в регионе и за пять лет сократить количество детей в сиротских учреждениях в четыре раза, а также в принципе предотвратить попадание ребенка в детдом за счет профилактической поддержки семьи. Эту работу координирует министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области совместно с АНО «Ресурсный центр „Дети в семье“». О результатах за 2025 год «Ъ-Приволжье» рассказала руководитель ресурсного центра Светлана Меллер.

Фото: АНО «Ресурсный центр „Дети в семье"

Если на 1 января 2025 в регионе было 8,3 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то в начале 2026-го — 7,7 тыс. При этом детей в возрасте до четырех лет в домах ребенка стало меньше почти вполовину — с 144 до 72, такая же динамика была и в 2024 году. Количество ребят, которые находятся в соцучреждениях стационарно, то есть уходят домой, по итогам года сократилось на 27% — с 1 тыс. до 781. Уменьшается и показатель по лишению и ограничению родительских прав. В 2025 году 464 родителя были лишены родительских прав (в 2024м — 608), 67 родителей ограничены в родительских правах (в 2024-м — 91). 28 родителей восстановились в родительских правах в 2025 году.

Важный итог 2025 года — план реорганизации всех учреждений соцсферы, разработанный министерством социального развития и семейной политики Нижегородской области совместно с ресурсным центром «Дети в семье». Проект позволит сократить коечный фонд в 2026 году на 29% и перераспределить функционал между сотрудниками. Благодаря такой работе уже открылись 16 клубов «Устойчивая семья», 48 служб «Дети в семье», службы медиации, различные клубы поддержки, кризисный центр для мам с детьми, социальные склады и другие сервисы, позволяющие поддерживать семью.

Огромные изменения за последние два года произошли в двух детских домах-интернатах (ДДИ), где живут дети и взрослые с ментальной инвалидностью. Учреждения открыли двери для волонтеров — более 350 человек постоянно приходят, чтобы погулять с ребятами, стать индивидуальным наставником, обучить ребят чему-то, просто побыть рядом.

Также в ДДИ запущены программы по восстановлению родственных связей и устройству детей в семьи. В Арзамасском ДДИ «Маяк» эту работу начали в 2023 году и уже нашли родственников для 57 воспитанников. Из них родные 38 ребят хотят наладить контакт, 24 детей навещают родственники, а 21 воспитанник впервые увиделся с семьей. Пятеро ребят вернулись в кровные семьи, четверо — ушли в приемные семьи.

В Автозаводском ДДИ «Надежда» проект запустили год назад, за это время удалось найти родственников для девяти детей и молодых взрослых. Пятеро ребят теперь постоянно общаются со своими семьями. Кроме того, сейчас 36 воспитанников «Надежды» трудоустроены, из них трое на открытом рынке труда, 33 работают в учреждении. На базе учреждения действует учебно-тренировочное отделение, где ребята готовятся к самостоятельной жизни. Сейчас там живут девять человек.

На базе ресурсного центра «Дети в семье» с мая 2025 года запустили проект «Мобильные бригады» для оперативного реагирования на сигналы семейного неблагополучия в отдаленных селах и деревнях. С мая по декабрь экипажи мобильных бригад совершили 954 выезда, специализированную помощью получили более 2,5 тыс. семей в трудной жизненной ситуации

Семьям с детьми в уязвимом положении оказывается материальная поддержка. По соответствующему постановлению облправительства в 2024 году такую помощь получили 997 семей на сумму 179,2 млн руб., а в 2025 году — 937 семей на 116,4 млн руб. Также АНО «Дети в семье» оказывает оперативную адресную помощь семьям: в 2025 году ее получили 279 семей на сумму более 4,7 млн руб. Чаще всего семьям требовались продукты, помощь с ремонтом, бытовая и компьютерная техника, одежда и обувь, мебель, а также услуги репетиторов. По сравнению с четвертым кварталом 2024 года объемы оперативной адресной помощи выросли почти в 3,5 раза, а число семей, которые ее получили, увеличилось в восемь раз.

Подготовила Анастасия Титова