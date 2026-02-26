Владельца участка в Осинском округе обязали пять лет бороться с борщевиком

Индустриальный суд Перми удовлетворил иск краевого минтранса к собственнику земли в Осинском округе. Владельца участка обязали ликвидировать заросли борщевика и следить за чистотой территории на протяжении пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Летом 2025 года администрация Осинского округа зафиксировала на участке ответчика заросли сорняка — борщевика Сосновского. Владелец земли был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 2 тыс. руб. Однако повторные осмотры, проведенные в сентябре и ноябре, показали, что сорняк так и не ликвидирован.

Индустриальный суд Перми пришел к выводу, что ответчик не принял необходимые меры по содержанию территории, что и привело к произрастанию борщевика. Суд обязал ответчика уничтожить очаги борщевика на своем участке в срок до 1 июня 2026 года и в течение пяти лет подряд проводить контрольные мероприятия по ликвидации, — также в срок до 1 июня каждого года.

В случае игнорирования собственником предписания, краевой минтранс имеет право самостоятельно провести работы по ликвидации, а затем взыскать расходы с нарушителя в судебном порядке.