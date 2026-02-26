В Чувашии за январь выполнили 10% годового плана по вводу жилья

В январе в Чувашии ввели в эксплуатацию 84,6 тыс. кв. м жилья, из них 48,6 тыс. кв. м — в Чебоксарах. Это более 10% от годового плана, сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимир Максимов, основная доля ввода пришлась на многоквартирные дома — 58 тыс. кв. м, еще 26 тыс. кв. м составило индивидуальное жилищное строительство.

Хорошие темпы показали Чебоксарский округ, где ввели 9,8 тыс. кв. м жилья, Канашский округ (7,7 тыс. кв. м), Новочебоксарск (6,7 тыс. кв. м) и Мариинско-Посадский округ (1,5 тыс. кв. м).

Всего в 2026 году планируется ввести 855 тыс. кв. м жилья.

Анна Кайдалова