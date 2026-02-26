«С официальной оценкой можно и подождать»

Валерий Фадеев призвал учителей не бояться рассказывать школьникам о сталинских репрессиях. Однако делать это нужно без излишних эмоций и резких оценок. При этом глава СПЧ признал, что в современной России нет единой оценки той эпохи. Доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях», правозащитник назвал «неоднозначным». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что тема репрессий остается на официальной повестке дня.

25 февраля 2026 года исполнилось 70 лет знаменитому докладу Никиты Сергеевича Хрущева на ХХ съезде КПСС «О культе личности Сталина и его последствиях». По этому случаю глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил на заседании научного совета Российского военно-исторического общества.

Среди прочего, главный российский правозащитник признал, что в современной России нет единой оценки сталинской эпохи. Сам доклад Хрущева господин Фадеев назвал неоднозначным. Там было много полуправды и даже неправды. В частности, ничего не было сказано о раскулачивании, коллективизации и причинах большого террора. Берия не был иностранным шпионом. Глава СПЧ также сослался на фразу Сергея Довлатова о том, что мы проклинаем Сталина, но как быть с теми, кто написал 4 млн доносов? Однако в целом развенчание культа личности сыграло позитивную роль. Власти удалось оздоровить общество.

Что хочется выделить как главное: Валерий Фадеев призвал не бояться рассказывать школьникам о сталинских репрессиях. Но делать это нужно «без визга, без воплей». Последние фразы не очень переводятся на официальный язык школьных методичек, наверное, нужно будет придать всему этому некоторое юридическое оформление, что видится непростой задачей. Тем не менее можно сделать острожный вывод о том, что тема сталинских репрессий, судя по всему, все-таки остается на повестке дня современной России. И это, безусловно, положительный сигнал. Особенно на фоне закрытия музея ГУЛАГа, восстановлении памятников «отцу народов». И что особенно важно в связи с этим подчеркнуть, риторика того времени фактически вернулась в официальный обиход. Можно даже рискнуть сказать, что и не только риторика. Некоторые считают, что и методы стали просматриваться.

Что касается официальной оценки сталинской эпохи, вопрос это крайне сложный и требует как минимум открытия многих архивов. Вряд ли на современном историческом этапе для подобной работы найдется время. К тому же если заняться поиском авторов доносов, такое может обнаружиться — риски большие для очередного общественного волнения. Сейчас это лишнее. Так что с официальной оценкой можно и подождать. И какой бы она ни была, всех точно не устроит. Слишком уж непростая у нашей страны история. Но вот правда историческая, пусть и горькая, действительно нужна. От этого государству прямая польза. Белые пятна — повод для кривотолков. А их ликвидация — шаг к здоровому обществу без визга и воплей.

Дмитрий Дризе