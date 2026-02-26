Потанин рассказал о беседе с иноагентом Тиньковым перед покупкой Т-банка

Президент «Норникеля» и глава «Интерроса» Владимир Потанин рассказал в интервью Forbes о том, как познакомился с основателем Тинькофф-банка (переименован в Т-Банк в 2024 году) Олегом Тиньковым (признан в России иноагентом) перед покупкой актива.

Владимир Потанин заявил, что сразу после начала военных действий России на Украине решил инвестировать в Россию «несколько сотен миллионов долларов» со счетов в западных банках. «Было понятно, что санкционное давление будет ужесточаться, и до меня довольно быстро дойдет»,— уточнил он. По словам господина Потанина, тогда ему поступили предложения о покупке Росбанка и Тинькофф-банка.

Глава «Интерроса» утверждает, что «почти не имел отношения» к этой сделке — информацию о продаже Тинькофф-банка бизнесмену передала его команда. «Ищут того, кого одобрит регулятор (не всем же можно продать системообразующий банк) и кто быстро заплатит. То есть мне принесли уже готовую сделку. Все созрело буквально за три-четыре дня»,— рассказал Владимир Потанин.

Впервые с Олегом Тиньковым (признан иноагентом) господин Потанин познакомился при заключении сделки, когда бизнесмены созвонились по видеосвязи. «Предложил сделать видеозвонок, хотя бы для того, чтобы высказать свое уважение человеку, который создал хороший бизнес»,— утверждает глава «Интерроса». Владимир Потанин спросил предпринимателя, есть ли у него какие-либо пожелания, однако тот, по его словам, ответил: «Пожеланий нет, мне главное, чтобы быстро, и La Datcha российскую забери, по какой-то оценке».

Покупка Тинькофф-банка и частного гостевого комплекса La Datcha обошлась Олегу Потанину в $400 млн. Бизнесмен отметил, что заключить сделку в короткий срок удалось благодаря усилиям его команды.

«Интеррос» в апреле 2022 года купил 35% в TCS Group, которой принадлежали Тинькофф-банк и «Тинькофф Страхование». Олег Тиньков (признан иноагентом) в интервью The New York Times рассказывал, что его вынудили продать долю в банке «за копейки». По словам предпринимателя, давление началось после того, как он публично раскритиковал СВО.