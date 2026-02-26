И гад морских подводный йод

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарита Белоусова

Фото: Пресс-служба «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова

Фото: Пресс-служба «СберЗдоровье»

Умеренное регулярное употребление рыбы и морепродуктов повышает продолжительность жизни и снижает риски развития хронических заболеваний, например, сердечно-сосудистых. Крупные исследования демонстрируют, что две-четыре порции продукта в неделю связаны со снижением ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта, диабета второго типа, метаболического синдрома и когнитивных нарушений.

Сейчас диеты жителей западных стран нередко предполагают дефицит некоторых витаминов и питательных веществ. Например, в Европе и США наблюдается высокая распространенность дефицита витамина D, что само по себе повышает риск развития метаболического синдрома. У жителей Европы и Ближнего Востока нередко возникает недостаток селена.

Полностью заменить рыбу невозможно. Рыба — источник легкоусвояемого белка, строительного материала для клеток всего организма.

В ней, особенно в жирных морских видах, содержатся омега-3 жирные кислоты, необходимые для поддержания работы сердца и сосудов. В рыбе есть йод и селен, которые важны для функционирования щитовидной железы, а также витамин D — для здоровья мышц, костей, зубов, кожи и волос. Полиненасыщенные жирные кислоты, полученные из растительных источников, допустим, из семян льна, грецких орехов, лишь частично преобразуются в активные формы и, соответственно, не могут полностью выполнить свои функции в организме. Полное исключение рыбы из рациона также повышает риск дефицита йода, селена и витамина D.

Для сбалансированного питания важно потребление разной рыбы. Например, для получения полиненасыщенных жирных омега-3 кислот внимание жирным морским видам: лосось, скумбрия, сардина, ставрида и килька. Для получения достаточного количества белка, йода и селена хороши нежирные позиции: это треска, хек, минтай и судак. Такие морепродукты, как креветки, мидии, кальмары, моллюски, могут дополнить рацион белком и различными микроэлементами. Например, креветки богаты селеном и магнием, мидии — цинком и марганцем, кальмары — йодом и медью, а моллюски — железом и B12.

Консервированная продукция, например, шпроты, сардины, также полезна, так как такая технология приготовления почти не разрушает омега-3 жирные кислоты. Но важно учитывать, что здесь содержатся соль и масло. Поэтому не стоит делать консервы единственным источником рыбы, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваниях.

Для большинства людей польза рыбы превышает потенциальные риски, если выбирать разные виды, соблюдать умеренность и следовать рекомендациям по безопасности морепродуктов. Оптимальным считается две-три порции в неделю с акцентом на разнообразие. Хотя бы одна из них должна быть одним из вариантов жирной морской рыбы.

Не рекомендуется постоянно употреблять в пищу сорта крупных хищных рыб, например, рыбу-меч, акулу, крупного тунца, щуку. В них накапливается метилртуть, которая негативно влияет на здоровье нервной системы. Это особенно важно учитывать при составлении рациона питания беременным, кормящим женщинам и детям. Сильносоленую и копченую рыбу не рекомендуется часто употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и склонностью к отекам.

От потребления рыбы следует отказаться людям, у которых имеется подтвержденная пищевая аллергия, и обсудить с диетологом рацион питания, сделав его сбалансированным.

Маргарита Белоусова, врач-эндокринолог «СберЗдоровье»