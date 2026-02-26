В Буинском районе хотят учредить выплату 200 тысяч рублей за четвертого ребенка

В Буинском районе планируют установить единовременную выплату в размере 200 тыс. руб. при рождении четвертого и последующих детей. Проект постановления исполкома района проходит антикоррупционную экспертизу.

Выплата предусмотрена для женщин, проживающих в районе не менее одного года на момент обращения и не имеющих судимости.

Согласно документу, мера поддержки не будет предоставляться, если дети находятся на полном гособеспечении, заявитель лишен или ограничен в родительских правах, а также при наличии задолженности по налогам, сборам и страховым взносам.

Предполагается, что постановление вступит в силу задним числом — с 1 января 2026 года — и будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Анна Кайдалова