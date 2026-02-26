В Башкирии нефтяникам, аграриям и энергетикам разрешили использовать БПЛА

Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом внес изменения в порядок полетов беспилотных воздушных судов на территории республики. Документ опубликован на региональном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Ранее полеты БПЛА разрешались только органам государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственным им учреждениям и другим организациям, для этого требовалось согласование с оперативным штабом республики. Теперь, кроме вышеназванных субъектов, под запрет не попадают предприятия, обеспечивающие функционирование объектов энергетики и нефтегазового сектора. Также разрешено использование беспилотников для сельскохозяйственных и авиационных работ и в случаях, когда аппараты запускаются в рамках экспериментального правового режима по поддержке беспилотной авиации.

Более того, допускается использование БПЛА с максимальной взлетной массой до 30 кг.

В любом случае предприниматели, физические и юридические лица, намеревающиеся запустить БПЛА, должны уведомить о планах республиканский оперативный штаб, указав дату и время полета, координаты запуска, модель и регистрационный номер беспилотного воздушного судна, контакты операторов. Районные и городские администрации должны публиковать информацию о местах, в которых можно запускать беспилотники на высоту до 100 м без специального разрешения (например, для общественных, спортивных и образовательных организаций).

Вместе с тем, по требованию Федеральной службы охраны все полеты на территории Башкирии должны прекратиться.

Также указом Радия Хабирова утвержден перечень испытательных полигонов, где разрешены испытания БПЛА и средств противодействия дронам.

Идэль Гумеров