Профессия сварщика стала самой высокооплачиваемой в Удмуртии в начале 2026 года

В начале 2026 года самой высокооплачиваемой профессией в Удмуртии стал сварщик, следует из данных сервиса hh.ru. Предлагаемая зарплата составила 250 тыс. руб. в месяц.

На втором месте расположились электромонтажники, которым обещают до 160 тыс. руб. Замкнули тройку лидеров шлифовщики, фрезеровщики и токари с потолком предлагаемых зарплат чуть выше 130 тыс. руб.

В топ-10 высокооплачиваемых профессий также вошли машинисты (119 тыс. руб.), монтажники (115 тыс. руб.), операторы станков с ЧПУ (105 тыс. руб.), автослесари и автомеханики (100 тыс. руб.), механики (100 тыс. руб.), водители (90 тыс. руб.) и маляры со штукатурами (80 тыс. руб.).

«Компании Удмуртии готовы хорошо оплачивать труд "синих воротничков". Медиана предлагаемых зарплат для категории рабочих профессий в целом по региону составляет 76,4 тыс. руб., но в случае со сварщиками, электромонтажниками, машинистами и другими высококвалифицированными рабочими этот показатель может быть в разы выше»,— отмечает директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

