Ушел из жизни бывший директор центра информатики пермского политеха

22 февраля 2026 года на 84-м году жизни скончался бывший директор регионального центра информатизации Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолий Кубышкин. Он стоял у истоков появления и распространения интернета в Прикамье. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Анатолий Кубышкин родился в Перми в 1942 году. В 1968 году окончил Пермский политехнический институт, работал в вузе на должности заведующего лабораторией. С 1972 по 1989 год прошел путь от ассистента и младшего научного сотрудника до старшего преподавателя. В 1990 году по конкурсу был избран доцентом. В 1978 году принимал участие в строительстве комплекса вуза как член штаба стройки и эксперт по контролю за выполнением проектов автоматизации всех сдающихся объектов. С 1986 года занимался внедрением средств информатизации и вычислительной техники в учебный процесс.

По инициативе Анатолия Кубышкина в 1989 году на базе политеха был создан центр информатизации и вычислительной техники. Впоследствии в вузе начал работу областной центр новых информационных технологий (1991 год) и Региональный центр информатизации (1996 год), в которых он был руководителем. В 1998 году в составе авторского коллектива за разработку научно-организационных основ и создание инфраструктуры информатизации России Анатолий Кубышкин был удостоен звания лауреата Государственной премии правительства РФ.

В 1999 году Анатолий Кубышкин вошел в состав совета по информатизации Пермской области.