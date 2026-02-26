Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сборная Гондураса отказалась от товарищеского матча с Россией в Петербурге

Федерация футбола Гондураса отказалась от предложения Российского футбольного союза предлагал провести товарищеский матч в Санкт-Петербурге 31 марта. Об этом сообщает Sport24.

Игроки сборной России перед началом товарищеского матча со сборной Перу в 2025 году

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным издания, причиной стало то, что у сборной Гондураса уже утверждены соперники на мартовское международное окно, а даты официально согласованы с ФИФА. Федерация решила не вносить изменения в расписание матчей.

Артемий Чулков

