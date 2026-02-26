В Оренбуржье водителя приговорили к сроку за сбитого насмерть ребенка на самокате

В Соль-Илецке Оренбургской области суд признал 39-летнего водителя виновным в гибели 12-летнего самокатчика. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как установили следователи, в конце марта 2025 года в вечернее время водитель ехал за рулем автомобиля «ВАЗ-2109» по ул. Персиянова. При пересечении перекрестка с ул. Московской мужчина превысил разрешенную максимальную скорость и сбил ребенка на электросамокате. Несовершеннолетний скончался до приезда медиков.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в колонии-поселении, а также на 2 года лишил его права управления транспортными средствами.

Сабрина Самедова