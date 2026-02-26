В Оренбурге 28 февраля ограничат движение на нескольких улицах в микрорайоне Ростоши
В субботу, 28 февраля, будут перекрыты несколько улиц в микрорайоне Ростоши. Об этом сообщает администрация Оренбурга.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как уточняют в ведомстве, ограничения связаны с проведением футбольного матча на стадионе «Газовик». С 11:00 (MSK+2) до 17:00 будут перекрыты: ул. Садовое кольцо (от ул. Газпромовской до ул. Березовая Ростошь), ул. Николаева (от ул. Садовое кольцо до ул. Березовая Ростошь), ул. Березовая Ростошь (от ул. Цветной бульвар до ул. Садовое кольцо).