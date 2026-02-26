В Оренбурге 28 февраля ограничат движение на нескольких улицах в микрорайоне Ростоши

В субботу, 28 февраля, будут перекрыты несколько улиц в микрорайоне Ростоши. Об этом сообщает администрация Оренбурга.

Как уточняют в ведомстве, ограничения связаны с проведением футбольного матча на стадионе «Газовик». С 11:00 (MSK+2) до 17:00 будут перекрыты: ул. Садовое кольцо (от ул. Газпромовской до ул. Березовая Ростошь), ул. Николаева (от ул. Садовое кольцо до ул. Березовая Ростошь), ул. Березовая Ростошь (от ул. Цветной бульвар до ул. Садовое кольцо).

Руфия Кутляева