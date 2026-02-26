В Башкирии пациента обеспечили препаратом лишь после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Иглинского района внесла представление в адрес руководителя местной поликлиники, заведующая отделением привлечена к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований при деятельности, не связанной с извлечением прибыли (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка надзорного ведомства установила, что на учете в больнице состоит 54-летний пациент, которому положены льготные лекарства. Однако в течение нескольких месяцев ему необоснованно отказывались выписывать рецепты на медикаменты.

После вмешательства прокуратуры пациента обеспечили препаратами.

Майя Иванова