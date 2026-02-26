Всероссийский показ Volga Fashion Week впервые планируют провести в Уфе

В уфимском конгресс-холле «Торатау» с 14-го по 15 марта пройдут мероприятия всероссийской недели моды Volga Fashion Week (VFW), сообщает пресс-служба министерства предпринимательства и туризма Башкирии. В событии примут участие дизайнеры, а также модели, стилисты, визажисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всероссийская Неделя моды Volga Fashion Week (VFW) в московском IRRI LOFT, 2025 год. Показ моделей бренда "Novikova DSGN".

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Всероссийская Неделя моды Volga Fashion Week (VFW) в московском IRRI LOFT, 2025 год. Показ моделей бренда "Novikova DSGN".

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Уфа» в оргкомитете VFW, первый день предполагает дефиле, на котором будут представлены коллекции 40 дизайнеров из Башкирии, Татарстана, Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. Среди местных наименований ожидается участие коллекции «Золото Сарматов» от Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна, коллекции для людей с ограниченными возможностями здоровья от Илюзы Мусиной (Нефтекамск), брендов LUGIA.MI от Айгуль Ибатуллиной (Салават) и So.Jolly от Карины Хуснутдиновой (Стерлитамак).

Часть показа будет посвящена культуре и традиционным ремеслам республики: башкирскому орнаменту, национальным костюмам, вышивке, войлоку, сафьяновой коже.

На второй день запланирована деловая программа с участием телеведущей и писателя Маргариты Грачевой (она выступит как модель и в первый день мероприятия), блогера и общественного деятеля Рустама Набиева, писателя и блогера Евгения Ляпина. Главными темами сессии должны стать инклюзия и равные возможности в индустрии моды.

Всероссийские показы Volga Fashion Week как шоу моды регионов Поволжья проводятся с 2016 года, первой площадкой стал Нижний Новгород. Основатель VFW — дизайнер Юлиана Благовская. Кроме Уфы, показы Volga Fashion Week в этом году проходят в Ростове-на-Дону, Казани, Ульяновске, Москве, Владимире и Суздали.

Идэль Гумеров