Мошенник из Казани лишил жителя Самары 1,2 млн рублей

В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества на сумму 1,2 млн рублей (ст. 159 УК РФ). Жертвой преступников стал 20-летний житель Промышленного района, передавший деньги после ночного звонка незнакомцу из Казани. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Молодой человек обратился в полицию после того, как понял, что его обманули. Мошенник связался с потерпевшим ночью, представился сотрудником вымышленной компании и убедил жертву «сохранить и задекларировать» сбережения. Чтобы завоевать доверие жертвы, преступник использовал убедительную легенду, ссылался на якобы действующие нормативные акты и создал впечатление официального взаимодействия.

Под предлогом оформления документов и обеспечения безопасности финансов, злоумышленник убедил молодого человека передать деньги «сотруднику правоохранительных органов», который ожидал его на вокзале в Казани.

Оставшись без денег, потерпевший сообщил о происшествии в полицию. Силовики устанавливают личность и место нахождения подозреваемых.

Георгий Портнов