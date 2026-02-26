Трамваи задерживались в Ижевске из-за постороннего транспорта на рельсах

С начала зимы в Ижевске зафиксировано почти сутки суммарного отставания трамваев из-за постороннего транспорта на рельсах, сообщает ИжГЭТ.

«В последние месяцы увеличилось количество случаев, когда движение трамваев и троллейбусов останавливается из-за неправильно припаркованных или остановившихся на их пути следования автомобилей. Водители оставляют свои машины под контактной сетью троллейбусов, что затрудняет объезд и нарушает расписание»,— говорится в сообщении.

Согласно данным ИжГЭТ, в декабре, январе и феврале движение трамваев было остановлено на 22 часа 58 минут, а троллейбусов — на 8 часов 51 минуту.

Анастасия Лопатина