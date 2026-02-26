Удмуртия вошла в топ-5 регионов России по росту зарплат

Удмуртия заняла 5 место в рейтинге регионов по росту зарплат, составленном агентством РИА-Новости. С января по ноябрь 2025 года средняя зарплата в республике выросла на 19%, составив 76,4 тыс. руб.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В числе регионов с более высоким ростом зарплат оказались Нижегородская область (22%), Татарстан (21%) и Воронежская область (20%). В пятерку также вошли Еврейская автономная область и Забайкальский край, где зарплаты увеличились на 19%.

Средняя зарплата по стране в этот период составила 96,8 тыс. руб., что на 12,3% больше, чем годом ранее.

Анастасия Лопатина