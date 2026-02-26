Краевой МФЦ наделят правом регистрации рождений и смертей

Многофункциональный центр (МФЦ) в Пермском крае сможет регистрировать факты рождения и смерти. Соответствующий законопроект внесен в заксобрание губернатором Дмитрием Махониным. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Согласно документу, краевой МФЦ наделят отдельными государственными полномочиями по регистрации фактов рождения и смерти. Сотрудники МФЦ будут выдавать свидетельства о рождении и о смерти. Это повысит доступность услуг: жители края смогут оперативнее оформлять документы по принципу «одного окна», в том числе в вечерние часы и по субботам.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на заседании краевого парламента в апреле.