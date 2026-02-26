Волейболисты «Новы» победили «Динамо-Урал» в матче Суперлиги

В среду, 25 февраля, в Уфе прошел матч чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги, в котором местный коллектив «Динамо-Урал» принимал новокуйбышевскую «Нову». Встреча завершилась со счетом 2:3 (25:22, 25:14, 23:25, 21:25, 12:15) в пользу команды из Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Нова» одержала 15-ю победу в сезоне, набрав 44 очка. Коллектив из Самарской области закрепился на седьмой позиции в турнирной таблице Суперлиги. «Динамо-Урал» с 27 баллами находится на 12-м месте.

Андрей Сазонов