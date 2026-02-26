Компании Ленобласти на 27% чаще интересовались специалистами по кибербезопасности

Спрос на специалистов по кибербезопасности вырос среди компаний Ленинградской области на 27% в 2025 году. Средняя заработная плата таких сотрудников превзошла показатель 2024 года на 39%, пишет ТАСС со ссылкой на компанию hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Медианная зарплата составила 83,3 тыс. рублей. В отдельных организациях в Ленобласти специалисты могут получать и 142 тыс. рублей.

Наибольшее число вакансий в этой сфере за 2025 год опубликовано компаниями Санкт-Петербурга. Было размещено 2,4 тыс. предложений, что составляет 75% от общего числа объявлений.

Петербург и Мурманская область обошли 47-й регион по уровню медианной зарплаты в вакансиях — 101,2 и 100 тыс. рублей соответственно. В Северной столице специалист по кибербезопасности может получать от 60,7 до 171,2 тыс. рублей.

Татьяна Титаева