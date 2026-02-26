Офис «Сбера» в центре Перми подорожал на 2 млн рублей

На аукцион выставлен офис Сбербанка на ул. Ленина, 72а. Объявление размещено на сайте «Авито». Общая площадь помещения составляет 699,4 кв. м. Начальная цена — 143,5 млн руб. Заявки принимаются с 20 февраля по 19 марта. Шаг аукциона — 717,5 тыс. руб.

«В помещении были выполнены работы, в результате которых были изменены его параметры. При этом государственная регистрация изменений параметров объекта (помещения) не осуществлена продавцом. Оформлением разрешительной документации, а также госрегистрацией изменений параметров помещения будет заниматься покупатель за свой счет»,— говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Сбер» уже пытался продать офис в бывшем здании магазина «Стометровка». Тогда стоимость составляла 141 млн руб. Торги были назначены на 29 декабря прошлого года.