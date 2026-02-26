Глава ВВС США извинился перед Южной Кореей за воздушное противостояние с Китаем

Командующий Вооруженными силами США в Корее (USFK) Ксавье Брансон принес извинения Сеулу после того, как учения ВВС США над Желтым морем привели к краткому противостоянию американских боевых самолетов с китайскими истребителями, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.

Командующий Вооруженными силами США в Корее (USFK) Ксавье Брансон

Фото: JUNG YEON-JE / Pool / Reuters Командующий Вооруженными силами США в Корее (USFK) Ксавье Брансон

Фото: JUNG YEON-JE / Pool / Reuters

Его извинения были принесены после того, как министр обороны Республики Корея Ан Гю Бак в телефонном разговоре с Брансоном на прошлой неделе пожаловался на то, что он заранее не поделился подробностями учений с южнокорейскими властями.

18 февраля американские и китайские истребители вступили в краткое противостояние над Желтым морем во время учебной операции ВВС США. Около 10 самолетов F-16 пролетели в коридоре между опознавательными зонами ПВО Южной Кореи и Китая, что побудило ВС КНР направить к месту свои истребители.

Агентство сообщает, что инцидент вынудил американских военных завершить учения раньше запланированного срока — 19 февраля, а не 21-го.

Эрнест Филипповский