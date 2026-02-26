Силы ПВО за ночь сбили над Россией 17 БПЛА

В период с 23:00 мск 25 февраля до 7:00 26 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили семь беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, четыре БПЛА сбили над Тульской областью, два — над Калужской областью, по одному — над Белгородской и Воронежской областями и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Калужской области дроны сбили над территорией Хвастовичского муниципального округа, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша. В Воронежской и Тульской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.