Оптимизация, технологии и киберугрозы: пять главных бизнес-трендов на Урале в 2026 году

Бизнес-среда заметно трансформировалась: в 2025 году цифровизация стала новой нормой. По данным исследований, 87% опрошенных российских предпринимателей назвали ее основным фактором конкурентоспособности. Например, в Пермском крае, отмечают аналитики мобильного оператора Т2, число подключений цифровых инструментов для бизнеса выросло примерно на 10% год к году. Выделили главные тренды, которые будут актуальны в течение 2026 года.

Тренд 1. Конверсия важнее узнаваемости

В 2025 году начал расти спрос на маркетинговые инструменты, которые позволяют работать с узкой целевой аудиторией (ЦА). К примеру, эксперты мобильного оператора Т2 рассказали, что спрос на инструмент SMS-Таргет на Урале за 2025 год вырос почти на 15%, что даже превышает общероссийские показатели. Инструмент позволяет проводить точечные SMS-рассылки, которые помогают рассказать существующей базе клиентов бизнеса про акции и найти новых покупателей и заказчиков. Инструмент интегрирован с технологией big data Т2, что позволяет сделать максимально точный подбор получателей SMS. При этом система все делает автоматически, и все данные при подборе обезличены.

«Бизнес все больше смотрит в сторону понятных технологических решений, которые не только дешевле других маркетинговых инструментов, но и позволяют доносить сообщение только до потенциальных клиентов. SMS-Таргет у нас чаще всего подключали розничные магазины, салоны красоты, рестораны и кафе», –отметила директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

Тренд 2. Растут темпы набора сотрудников

Последние годы рынок труда был на стороне соискателей – компании больше не могли позволить себе широкий выбор сотрудников. Однако в 2025 году проблема дефицита кадров стала ослабевать, и инициатива вновь начала переходить к работодателям. Новым вызовом стало не просто найти специалиста, а нанять хорошего специалиста и сделать это быстро.

Поэтому начал увеличиваться спрос и на цифровые инструменты для поиска сотрудников. В Т2 рассказали, что их сервис HR-Таргет в 2025 году подключали почти на 20% чаще, чем в 2024-м. Работает инструмент аналогично SMS-Таргету: компания рассылает сообщения с предложением о работе по узкой базе тех, кто может заинтересоваться работой, что повышает вероятность откликов. В среднем клиенты Т2 с помощью HR-Таргета закрывают вакансии в течение месяца. Эксперты оператора ожидают, что интерес к подобным инструментам на Урале будет сохраняться и в этом году.

Тренд 3. Персональные консультации для повышения доверия

В ситуации серьезной конкуренции предприниматели стали больше внимания уделять персональному взаимодействию с клиентами. Особое внимание, в частности, обращается на личное общение, которое нередко влияет на уровень доверия к бизнесу со стороны покупателей. Из-за этого вновь стали востребованы консультации «голосом» – общение по сотовой связи на Урале становится трендом.

Вместе с сотовой связью бизнес сохраняет интерес и к умной телефонии. Это, например, Корпоративная АТС – инструмент для распределения звонков и организации многоканальной связи. Благодаря ему клиенты не сталкиваются с сигналом «занято», а получают нужную информацию во время голосового приветствия. Сервис также занимается переадресацией звонков между сотрудниками бизнеса – нагрузка автоматически распределяется по заданному сценарию.

Тренд 4. Снижение нагрузки на персонал

Большое количество бизнеса завязано на работе с техникой: станками, вендинговыми аппаратами, «умными» датчиками и прочим. Они требуют постоянного обслуживания и контроля производительности, на что тратится человеческий ресурс. Поэтому даже небольшие компании стали обращаться к таким инструментам, как M2M. Это процесс обмена данными между устройствами, то есть «диалог» между ними без посредничества человека. Подключить к сервису M2M можно даже чайник, если у него будет разъем для SIM-карты. Технологию чаще всего применяют для автоматического сбора и анализа данных с устройств, а также мониторинга поломок и сбоев.

В Т2 отметили, что в 2025 году спрос на их M2M-систему вырос в два раза. Интерес к технологии проявляли управляющие компании, ТСЖ, охранные предприятия, операторы торговых автоматов, промышленные предприятия, энергосбытовые компании.

Тренд 5. Даже малый бизнес защищается от киберугроз

В 2025 году под цифровыми атаками оказались не только крупные компании, но даже мелкие предприниматели. Речь не только о действиях хакеров, киберугрозы – это также DDoS-атаки и боты, которые создают спам-заявки и искусственный трафик на сайтах.

Из-за этого компании разного масштаба начали искать доступные возможности защитить свои ресурсы. В Т2 рассказали о высоком интересе к их инструментам по защите сайтов от киберугроз с момента запуска в 2025 году. Они отражают DDoS-атаки, не позволяя перегрузить серверы, блокируют ботов и предотвращают попытки взлома сайтов, подмены платежной информации на онлайн-ресурсах и утечки данных.

