Глава СКР ждет доклада о ходе расследования нарушений прав школьников в Краснокамском округе

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав детей из-за отсутствия трансфера в одну из сельских школ Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях и СМИ была опубликована информация о том, что более двадцати школьников из деревни Семичи Краснокамского округа в течение двух лет вынуждены ежедневно преодолевать пешком 8 км до школы в поселке Оверята. Трансфер детей к месту обучения и обратно должным образом не организован. Путь подростков пролегает через неосвещенные участки и железнодорожную станцию. Жалобы родителей в органы местного самоуправления и администрацию школы результатов не дали.

По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Председатель СКР поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и принимаемых мерах по восстановлению нарушенных прав.