Житель Петербурга госпитализирован из-за пожара в доме на Пулковском шоссе

Ранним утром 26 февраля произошел пожар в доме 42, корпус 9 на Пулковском шоссе. В результате возгорания в больницу забрали мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Огонь возник в однокомнатной квартире площадью 33 кв. м, горела обстановка на площади четыре «квадрата». Специалистам вызов о происшествии поступил в 3:45.

Спустя 50 минут пожар был потушен силами десяти спасателей. Пострадавшего госпитализировали.

Татьяна Титаева