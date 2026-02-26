В Сахалинской области с рельсов сошел локомотив грузового поезда

Утром 26 февраля на перегоне Холмск—Чехов в Сахалинской области с рельсов сошел локомотив грузового состава, сообщила пресс-служба регионального Минтранса. Никто не пострадал.

Глава ведомства Михаил Жоголев уточнил, что сход произошел в районе 94-го километра. С рельсов сошел один из трех локомотивов поезда №3515, в сцепке с которым находились 30 вагонов. Опрокидывания вагонов не произошло.

Для ликвидации аварии на место направлена бригада РЖД из Южно-Сахалинска. На время восстановительных работ отменены пригородные поезда 6101/6102 сообщением Чехов—Холмск—Чехов. Для пассажиров организовали дополнительный автобус, который отправился из Чехова в 07:45 (23:45 мск) и доставил 11 человек в Холмск.