Хоккеисты «Лады» вырвали победу у «Ак Барса» в серии буллитов

В среду, 25 февраля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Ак Барсом» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счетом 5:4.

В составе «Лады» шайбы забросили Никита Михайлов, Тайлер Граовац, Артур Тянулин и Райли Савчук. У «Ак Барса» голы забили Никита Лямкин, Дмитрий Кателевский, Митчелл Миллер и Григорий Денисенко.

«Лада» впервые с 9 января одержала победу на выезде. Тольяттинская команда занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 43 очка. «Ак Барс» с 81 баллом находится на третьей позиции в Восточной конференции.

Андрей Сазонов