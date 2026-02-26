«Проблема 500» дошла до суда

В Санкт-Петербурге суд начал рассмотрение административного иска матери погибшего от полученных под Курском ранений 21-летнего бойца подразделения «Эспаньола» Арсения Тарханова. Ранее доброволец, получивший медаль «За отвагу», был обвинен в самовольном оставлении части (СОЧ), но позже дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Алла Акшинская требует от военного командования компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей, а также положенные выплаты и льготы в связи со смертью сына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», 9 февраля в Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга прошло первое слушание по административному иску, поданному к частной военной компании «Редут» (ОО «Редут», РЦПС, ЧВК) уроженкой Бийска Алтайского края Аллой Акшинской — матерью бойца «Эспаньолы» (входила в ЧВК) Арсения Тарханова, который в конце августа 2024 года был тяжело ранен, когда участвовал в боях в Курской области. Спустя три месяца молодой человек скончался в госпитале в Сергиевом Посаде. При этом, когда тот воевал в составе подразделения «Дикая дивизия Донбасса» (тоже входила в ЧВК) под Курском, выяснилось, что он уже два года как назначен на должность командира отделения эвакуации раненых 87-го отдельного полка 8-й армии ЮВО, о чем, по словам его близких, военнослужащий не знал, но тем не менее по итогу стал фигурантом уголовного дела о самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ).

19-летний Арсений Тарханов, по словам родственников, имел возможности получить бронь как айтишник, но, несмотря на это, стал одним из самых юных добровольцев, отправившихся на СВО. Дома остались мать и две сестры: младшая Алиса и старшая — «особенная» Настя.

В его первом подразделении, «Пятнашке», где он числился самым молодым бойцом, Арсений Тарханов взял себе позывной «Сибирь» — по малой родине. На передовой юноша окончил курсы санинструктора. Про него писали многие военные корреспонденты и военблогеры: Павел Кукушкин, Владислав Ефремов, Михаил Полынков, Росс Марсов и другие. История добровольца дошла и до федеральных каналов: 7 декабря 2022 года молодой человек с матерью стали героями программы «Мужское и женское» на «Первом канале».

Однако в июне 2023 года боец был объявлен в СОЧ, что стало одним из большого количества эпизодов по так называемой «проблеме 500», наиболее ярким примером которой являются многие военнослужащие — добровольцы «Пятнашки», попавшие в период интеграции вооруженных сил ЛДНР в ВС РФ в списки личного состава других частей как мобилизованные.

«Проблема 500» — это возникшее во время СВО понятие, описывающее сложную ситуацию со статусом военнослужащих (часто — добровольцев), которые формально были объявлены дезертирами или самовольно оставившими часть. Многие бойцы воевали в рядах Народной милиции ДНР/ЛНР еще до 2022 года. Когда эти формирования официально вошли в состав ВС РФ, то из-за бюрократических ошибок или неразберихи при переходе из одной части в другую их «задним числом» мобилизовали или оформили как контрактников, часто без их ведома и без прохождения всех процедур. Интернациональная бригада «Пятнашка» — одно из первых добровольческих подразделений, сформированное в 2014 году ополчением Донбасса. В нем, помимо дончан, преимущественно служили граждане России, Абхазии, Южной Осетии, Сербии, Франции и других стран. Основатель бригады — Ахра Авидзба (позывной Абхаз). Летом 2024 года «Пятнашка» была переброшена в Курскую область для отражения атаки ВСУ.

Позже производство по делу «Сибири» было прекращено следствием в связи с отсутствием состава преступления.

Истица утверждает, что о своем зачислении в военную часть № 34479 Арсений Тарханов не знал; предписание на убытие в распоряжение командира 87-го полка не получал и в 2023–2024 годах продолжил участие в боевых действиях на территории ДНР (вблизи Авдеевки и Часова Яра) в составе добровольческих подразделений «Пятнашка», «Эспаньола» и «Казачья артиллерийская бригада "Волга" Добровольческого корпуса». В начале августа 2024-го юноша заключил очередной контракт с РЦПС. В конце месяца в Суджанском районе он получил ранение, которое оказалось смертельным. Арсений Тарханов был удостоен медали «За отвагу», а также награжден орденом Мужества (посмертно).

В иске госпожа Акшинская жалуется, что ответственные органы долгое время не могут установить правовой статус Арсения Тарханова как военнослужащего по контракту, а также требует отменить приказы об исключении умершего из списков части, начислить ей денежное довольствие за погибшего сына и другие положенные выплаты, признать незаконным бездействие ответчиков (командующего Южным военным округом, командира в/ч 71474, руководителя РЦПС), связанное с «непринятием мер по предотвращению заключения организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО с рядовым Тархановым … как военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в войсковой части 34479 (войсковой части 41680) соглашений на выполнение служебных заданий в период с 01.01.2023 по 25.11.2024» и обязать отменить их.

Причиненный моральный вред истица оценила в 10 млн рублей.

Несмотря на то, что процесс в Красногвардейском райсуде уже идет, адвокат семьи Николай Литвинов в разговоре с «Ъ Северо-Запад» отметил, что все же надеется на мирный исход дела, а в целом «проблема 500», полагает он, возникла по причине «правового дуализма», возникшего из-за того, что в этой области в стране ранее не было отлаженной правоприменительной практики. При этом саму ситуацию с Арсением Тархановым, подчеркнул защитник, пытаются обернуть в свою пользу ресурсы противников российской политики.

Андрей Кучеров